CULMV, Toti: “Chiusura accorda è ottima notizia”

“La chiusura dell’accordo tra terminalisti e Compagnia unica è un’ottima notizia per Genova e per la Liguria. Era importante raggiungere questo risultato in un momento così delicato per il mondo del lavoro e anche per un settore strategico della nostra economia”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Il primo passo è stato l’accordo con i terminalisti dello scalo che pagheranno circa 800 mila euro di adeguamento tariffario relativo al 2019, uno dei passi che consentiranno ai camalli di chiudere i conti del bilancio cancellando i rischi di tenuta e continuità. Quindi è arrivato il via libera al piano di risanamento della Culmv per raggiungere in tre anni l’equilibrio di bilancio.

“L’accordo era un aspetto particolarmente importante per un settore di straordinaria importanza come quello portuale. Lo scalo di Genova in questi anni ha continuato a crescere e a rafforzarsi, affermandosi come il principale snodo logistico del Mediterraneo. Oggi, e nell’immediato futuro, abbiamo di fronte una serie di possibilità, dal Terzo Valico al nodo di Genova per citarne solo alcuni, che possono rappresentare un volano ineguagliabile per fare di Genova e del suo porto ancora di più uno dei protagonisti a livello mondiale. Per questo chiudere l’accordo era fondamentale per procedere senza conflittualità e poter affrontare le nuove sfide che si presenteranno da una base ancora più solida. Sempre per questo abbiamo seguito con attenzione gli sviluppi delle ultime ore e incontrato tutte le parti in causa”.

“Di certo lo sblocco di oggi è un segnale molto positivo, una vittoria del buon senso in nome del futuro di Genova”.