“Io compro a Cairo”, l’Amministrazione sostiene il commercio al fianco degli esercenti della città e delle frazioni

E’ partita la campagna IO COMPRO A CAIRO! “Sosteniamo il commercio nella nostra città! – esorta il Sindaco Paolo Lambertini – La nostra Cairo con le sue vie ampie, con la piazza principale che tornerà ancora più bella e vivace, con il centro storico vivo e pulsante, con le sue frazioni suggestive e dinamiche, con il vociare fitto delle persone, con i nostri negozi, fatti di luci, di vetrine creative, di profumi, di prodotti unici, ma soprattutto di persone. Persone che sono più che «commercianti»”.Amici, consulenti, competenti, simpatici, pazienti, attenti, professionisti… sono le parole che risuonano in questa campagna speciale fatta di volti e di persone vere, cuore della vitalità di Cairo, sempre presenti, tutti i giorni, tutto l’anno, tutti gli anni.“Viviamo un periodo davvero difficile – continua il Sindaco – in cui siamo chiamati a essere disciplinati, determinati, attenti ma soprattutto uniti.Ecco! Uniti!!Evitiamo assembramenti, portiamo sempre le mascherine e manteniamo le distanze, questo è il modo per voler bene a noi stessi e a Cairo, il modo per continuare a vedere la nostra città viva, colorata, vivace, illuminata.Entriamo nei nostri negozi! Scegliamo lì i nostri regali!Così, insieme ai regali per il Natale, compriamo luce, vita, cordialità, calore, qualità, passione e un sacco di altre cose belle!”IO COMPRO A CAIRO! E’ la campagna che l’Amministrazione comunale propone in collaborazione con i commercianti cairesi.Accettiamo la sfida: compriamo nei negozi a Cairo e nelle sue frazioni e postiamo sui social le foto dei nostri acquisti.Il virus vorrebbe spegnerci e allora… accendiamo il Natale!