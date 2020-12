Posted on

Ceriale. Si è verificato questa mattina alle 8.30 un incidente in via Nuova a Peagna. Il guidatore di uno scooter ha perso, per ragioni ancora ignote, il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Il ferito è stato immediatamente soccorso dalla Croce Rossa di Ceriale e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Informazioni […]