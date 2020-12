USB, il 9 dicembre l’inaugurazione della sede savonese

Martedì 9 dicembre USB Liguria apre la sua sede a Savona, in via Sormano 48 rosso. E questo nonostante le difficoltà che il Covid sta causando anche nella nostra attività

Dicono dall’USB: “Le restrizioni causate dalla pandemia Covid ci impediscono per ora di organizzare la festa di inaugurazione che avremmo voluto, ci impediscono anche di utilizzare i locali nelle forme e nei modi consoni ad un’ organizzazione sindacale come la nostra. Abbiamo però deciso di mantenere l’impegno,assieme a tutte le nostre strutture di Savona in epoca pre Covid”.

“USB Savona mette a disposizione di tutta la città i suoi locali e i suoi delegati/e. Savona ha pagato duramente la crisi economica precedente e sta pagando ora la crisi Covid. Come sempre chi paga sono le fasce più deboli e i lavoratori. USB intende anche a Savona spezzare il monopolio dei sindacati collaborativi che hanno fatto tanti danni a spese dei lavoratori, negli ultimi decenni”.

“Saranno a disposizione dei lavoratori/trici anche tutti i servizi di cui USB dispone (Caf, Patronato, assistenza legale, lettura buste paga), ma USB porterà anche una vecchia/nuova modalità di fare sindacato: lottare per i propri diritti, peri il salario e per difendere la dignità ribadendo con forza che USB non ha mai governi amici e giudica ed opera/agisce per le scelte che verranno fatte. Uniti siamo imbattibili”.