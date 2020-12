Pasa (CGIL): “Mentre nell’entroterra savonese nevica le strade e le vie di comunicazione da e per la riviera sono praticamente bloccate”

Andrea Pasa, segretario provinciale Cgil, dichiara: “Mentre nell’entroterra savonese nevica, non è una novità per il mese di dicembre, le strade e le vie di comunicazione da e per la riviera sono praticamente bloccate. L’Autostrada e la strada del Cadibona sono praticamente impossibili da percorrere per il manto nevoso e per i cronici problemi di viabilità e di sicurezza che ci sono anche in condizioni meteo normali. Le persone che si devono recare a Savona per lavoro, per studio e soprattutto per esigenze sanitarie sono impossibilitate a farlo o comunque mettono a repentaglio la loro incolumità“.

“Sono mesi che CGIL CISL UIL di Savona sollecitano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul ripristino delle attività e dei servizi sanitari in Val Bormida. Da subito e in piena pandemia abbiamo preteso, almeno, il potenziamento della rete socio sanitaria territoriale, il potenziamento dell’automedica e il ripristino del punto di primo intervento dell’ospedale di Cairo Montenotte. Abbiamo inviato lo scorso 30 ottobre, proprio perché preoccupati del modello sanitario ligure che incide in maniera estremamente negativa soprattutto nell’entroterra per la mancanza di una rete di infrastrutture e vie di comunicazione che diventano estremamente difficili in condizioni meteo particolari, come in questi giorni, insieme a 19 Sindaci della Val Bormida, il Comitato per l’ospedale di Cairo Montenotte una richiesta di incontro e un documento al Presidente Toti. Sono oltre 30 giorni che non abbiamo risposte. Si prendono in giro oltre 40 mila abitanti, Sindaci e Organizzazioni Sindacali. E’ profondamente sbagliato che l’unico intervento sul socio sanitario effettuato dal presidente Toti in Val Bormida in questi mesi sia stato l’inaugurazione di alcuni centri tamponeaddirittura a pagamento!“.

“E’ urgente che a partire dai sindaci interessati e dalle amministrazioni locali sollecitino la regione Liguria al fine di calendarizzare l’incontro richiesto ma soprattutto per iniziare a dare risposte concrete ad un territorio messo in ginocchio dai pochi pochissimi servizi sanitari rimasti , perché drasticamente diminuiti dalle scelte politiche delle regione Liguria e un territorio dimenticato dal presidente Toti. Inoltre è inaccettabile il silenzio assordante della regione Liguria nei confronti del territorio Albenganese e Valbormidese rispetto all’iter delle privatizzazioni degli Ospedali di Cairo Montenotte e Albenga visto che in questi giorni il Consiglio di Stato dovrebbe esprimersi dopo il ricorso della Regione Liguria sulle decisione del Tar“.