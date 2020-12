Nuovo DPCM, Toti: “Non riesco a capire come con dei numeri così bassi questo Governo decida di blindare tutto”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, torna sul prossimo DPCM che entrerà in vigore da domani: “Leggo i dati della nostra task force anti Covid e quelli diffusi dalla fondazione Gimbe, che un tempo era tanto cara ai nostri detrattori ma che ora non viene considerata, e proprio non riesco a capire come con dei numeri così bassi sulla diffusione del contagio, direi i più bassi da inizio della seconda ondata, questo Governo decida, senza ascoltare le richieste delle istituzioni locali, di blindare tutto proprio nei giorni delle festività natalizie.”

“In quelle giornate in cui, dopo un anno difficilissimo, si concentra buona parte dell’economia e del Pil del Paese, si ritrovano affetti e si rispettano tradizioni. Come detto tante volte nessuno avrebbe immaginato cene e pranzi con tavolate infinite, festeggiamenti con balli e assembramenti, ma così significa mortificare ulteriormente un Paese e i suoi cittadini che tanto stanno facendo in termini di sacrifici. In Liguria, sempre secondo Gimbe, nella settimana prima di ritornare in zona gialla, l’Rt avrebbe addirittura raggiunto lo 0,73 e la variazione dei ricoverati nei nostri ospedali, praticamente per l’intero mese di novembre, ha registrato un valore molto positivo, con -268 pazienti. Io vorrei che, sempre con enorme prudenza e rispetto delle regole, i miei concittadini venissero premiati per i sacrifici fatti per raggiungere questi obiettivi e invece questi provvedimenti sanno tanto di punizione che non ci meritiamo”, ha concluso.