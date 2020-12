Maltempo 2019, proroga di un anno dello stato di emergenza per la Liguria

Posted on

Genova. Prendono il via in questi giorni gli studi sulla pericolosità sismica del territorio regionale per individuare tutte le azioni necessarie per la riduzione del rischio, conoscere in dettaglio le criticità locali e adottare Piani urbanistici comunali idonei. Lo comunica l’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone. Per il monitoraggio la Giunta ha stanziato […]