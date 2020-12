Savona, campo nomadi alla Fontanassa: presto un incontro tra la sindaco e i residenti della zona

La sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio effettuerà un sopralluogo al campo nomadi della Fontanassa e incontrerà i residenti della zona dopo le polemiche sullo stop alla variazione di bilancio da 150 mila euro per la messa in si ed un incontro con i residenti della zona. Questa la decisione del sindaco Ilaria Caprioglio dopo l’emendamento della Lega passato in consiglio comunale a Savona con 22 voti favorevoli, che di fatto stoppa la variazione di bilancio di sicurezza del campo nomadi.

A questo proposito la sindaco Caprioglio ha detto: “Mi sono immediatamente messa al lavoro con gli uffici al fine di predisporre l’iter istruttorio a compimento degli intendimenti, licenziati dal Consiglio comunale, presenti nell’emendamento del gruppo Lega, approvato con soli tre voti contrari fra cui il mio”

“Al contempo andrò a verificare l’attuale situazione del sito in questione al fine di notiziare il signor Prefetto e di valutare l’adozione di eventuali provvedimenti contingibili e urgenti a salvaguardia dell’incolumità e sicurezza delle persona. Infine ho, prontamente, accolto la richiesta di incontro urgente da parte di una delegazione dei residenti nell’area della Fontanassa”, ha concluso.