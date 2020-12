Dal Teatro delle Udienze arrivano direttamente a casa vostra le nuove proposte interattive di Natale

Ogni Natale è unico ed irripetibile e per questo abbiamo inventato un format speciale per i bambini: le avventure di Natale interattive in diretta streaming!

Si tratta di 3 giochi in diretta e personalizzati a cui i bambini potranno partecipare da soli e o con degli amici (massimo 2), guidando i personaggi che incontreranno nelle varie avventure.



Sarà possibile cimentarsi nella speciale caccia al tesoro de La Magia del Natale o andare all’Ufficio spedizione Pacchi di Babbo Natale per controllare che la letterina sia arrivata a destinazione e …; oppure aiutare la Befana a ritrovare la sua scopa scomparsa e e per i più creativi ci sarà la possibilità di entrare all’interno del Laboratorio degli elfi per costruire la porta magica che consente l’ingresso al mondo del Natale.



All’iscrizione verranno chieste informazioni sul bambino (anche cose segretissime…!); preparatevi a gustarvi la sua espressione quando sentirà il folletto ricordarsi esattamente di che colore erano i calzini regalati dalla zia l’anno passato, o il nome del loro orsacchiotto preferito e o quale dono Babbo Natale ha recapitato l’anno prima…



Inoltre, abbonandosi al Canale Web “Dicembre On Line”, sarà possibile accedere a tutti i contenuti video della mostra “Natale nel Mondo 2020”, agli episodi de “La valigia del Natale” e ai tutorial dei laboratori del “Villaggio degli elfi”.

Vi invitiamo a visitare il sito www.teatrodelleudienze.org per prendere visione di tute le possibilità e tutte le avventure che abbiamo pensato per voi.

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 351 5699339 oppure scrivere via e-mail a teatrodelleudienze@gmail.com.