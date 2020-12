Arenzano, al via il nuovo bando per l’assegnazione di buoni di solidarietà ai cittadini

Il Comune di Arenzano ha predisposto un nuovo bando per l’erogazione di buoni di solidarietà alimentare a favore dei cittadini in situazione di difficoltà economica legata al momento di emergenza sanitaria Covid-19, come previsto dall’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

La cittadinanza potrà pertanto richiedere il beneficio presentando istanza all’Ambito Territoriale Sociale del Comune, secondo le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 04 in data 27.11.2020.

Informazioni in merito alla presentazione dell’istanza e all’utilizzo dei buoni potranno essere richieste all’indirizzo mail servizisociali@comune.arenzano.ge.it oppure ai numeri telefonici 010/9138269 – 231 – 230 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

Il modulo di richiesta potrà essere scaricato dal sito internet del Comune oppure ritirato presso il comando della Polizia Municipale (Via Cambiaso 4) o presso il palazzo comunale.

Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e corredato da copia del documento di identità in corso di validità dovrà essere presentato da martedì 1 dicembre 2020 prioritariamente tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.arenzano.ge.it. I cittadini impossibilitati ad utilizzare le modalità informatiche potranno consegnare l’istanza direttamente all’Ambito Territoriale Sociale esclusivamente previo appuntamento da richiedersi telefonicamente ai numeri telefonici sopra indicati.