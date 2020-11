E’ ligure il miglior sommelier d’Italia

Si chiama Matteo Circella, il miglior sommelier del Paese secondo la guida Michelin 2021.Un altro prezioso riconoscimento alla ristorazione ligure, che continua ad essere una grande eccellenza nonostante i sacrifici e le difficoltà di queste settimane. “Speriamo che i nostri ristoratori e tutti coloro che si sono dovuti fermare per limitare la diffusione del virus ottengano ristori veloci e concreti. E soprattutto possano ripartire al più presto, in sicurezza. Coraggio, la Liguria ha bisogno di voi, delle luci dei vostri locali accese, dell’amore che ci mettete ogni giorno, come Matteo, grande orgoglio ligure!”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.