Dal primo dicembre riparte lo sportello psicologico nelle scuole delle Albisole

Cairo Montenotte. Dallo scorso 15 maggio sono aperte le iscrizioni al servizio Asilo Nido con sede in via Bertolotti, 7 per l’anno scolastico 2017/2018. I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito internet del Comune di Cairo Montenotte www.comunecairomontenotte.gov.it e presso l’Ufficio Servizi Sociali via Fratelli Francia, 12 Tel. 0195090656 dal lunedì al venerdì dalle […]