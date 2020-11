Coronavirus, da domenica Liguria in zona gialla. Toti: “L’impegno è vostro per evitare di fare Natale in arancione”

“L’impegno è soprattutto vostro”. Con questo monito il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di osservare scrupolosamente le norme anti contagio per evitare di ritornare in zona arancione per Natale. Dalla mezzanotte, dunque, la Liguria torna in zona gialla con bar e ristoranti aperti fino alle 18 e spostamenti tra i comuni della regione senza autocertificazione che, tuttavia, rimarrà, per tutti gli spostamenti che si verificheranno tra le 22 e le 5, ossia durante il coprifuoco che resta in vigore. Proprio sulle riaperture di bar e ristoranti, Toti ha lasciato qualche spiraglio sull’orario di chiusura: “Speriamo di poter consentire ulteriori aperture come i bar e ristoranti alla sera. Lunedì torneremo ad incontrare il governo ho già fatto le proposte come regione e riteniamo che nei giorni di festa i locali debbano stare aperti che alla sera perchè già hanno sofferto tanto”.