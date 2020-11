Brunetto (LEGA) su depuratore di Borghetto S.Spirito: “Non si può più aspettare”

Il consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega) che ha incontrato il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, dichiara: “Non si può più aspettare. Regione Liguria deve intervenire a fianco dei sindaci del territorio. Occorre trovare una soluzione al più presto per il collegamento al depuratore di Borghetto S. Spirito dei Comuni della Val Maremola e di Borgio Verezzi e per il completamento di quello di Pietra Ligure”.

“Lunedì contatterò il presidente della Servizi Ambientali Spa e porterò la questione all’attenzione della giunta regionale. Infatti, accade che il bilancio approvato dalla società, ancora una volta, non preveda un ‘business plan’ per la realizzazione del collegamento al depuratore consortile di Borghetto S. Spirito dei Comuni di Borgio Verezzi, Giustenice, Tovo San Giacomo, Magliolo, né il completamento di quello di Pietra Ligure, nonostante i Comuni continuino a versare oneri importanti ma non usufruiscano di un servizio completo“.

“L’allarme lanciato ieri dai sindaci del territorio non può essere ignorato da Regione Liguria perché si tratta di un’opera fondamentale per i cittadini di questo comprensorio” .