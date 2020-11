Toti: “Al Santa Corona di Pietra Ligure dal 1° dicembre riattivati quattro ambulatori”

“Al Santa Corona di Pietra Ligure, dal primo dicembre, saranno riattivati in alcuni giorni e sere a settimana i quattro ambulatori di ostetricia nella prospettiva, come più volte assicurato, della riattivazione totale del punto nascita che non appena avremo qualche certezza sull’andamento della epidemia sarà nostra cura far ripartire, vista l’attenzione del territorio per questo reparto di eccellenza”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti dopo che il punto nascite è stato accorpato in via emergenziale e provvisorio al San Paolo di Savona a partire dallo scorso 9 novembre.

Ecco, poi, cosa ha detto Giovanni Toti nel consueto punto stampa serale:

