Coronavirus, Toti: ” Il sistema del drive through dove si va e ci si vaccina per vaccinare tante persone sarà quello che useremo”

La Regione sta studiando l’ipotesi di somministrazione del vaccino anti COVID nei punti drive through dove si effettuano i tamponi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti:

“Abbiamo cominciato già a ragionare non per il primo ciclo di vaccinazioni, che riguarderà solamente il personale sanitario, il personale delle rsa e gli ospiti delle rsa, cioè le fasce davvero a rischio e più deboli, ma per quelle successive credo che il sistema del drive through dove si va e ci si vaccina per vaccinare tante persone in poco tempo sarà quello che useremo anche in questa regione”.