“Domani apre alla Spezia il secondo Covid hotel della regione e in Valle Stura tre nuovi punti tampone.” Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando i dati odierni della pandemia in Liguria. “Aumentano anche i supermercati che aderiscono alla nostra campagna sconti a favore e a protezione degli anziani, cioè la fascia di popolazione più a rischio per il virus”.

