Coronavirus, Toti: “Stanziati 5,4 milioni di euro per aiutare chi non può pagare l’affitto”

“Con molte attività costrette a fermarsi per limitare la diffusione del Covid, tanti liguri non riescono più a pagare l’affitto, per questo abbiamo pensato a un aiuto concreto, destinando come Regione oltre 5,4 milioni per aiutare i cittadini di 136 comuni liguri“. Lo ha reso noto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Un finanziamento che si va ad aggiungere ai precedenti 2,1 milioni che avevamo già stanziato ad agosto, per un totale che supera i 7,5 milioni solo per il 2020. Siamo dalle parte delle famiglie sempre e soprattutto in questo anno difficile, nessuno verrà lasciato solo“, ha concluso.