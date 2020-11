Calcio, oggi Udinese-Genoa spareggio della paura

Genoa pronto a rituffarsi in campionato e a ripartire dopo una prima parte non esaltante in cui la squadra di Maran ha ottenuto un solo successo contro il Crotone e 2 pareggi: un bilancio decisamente insufficiente che pone i rossoblu in piena zona rossa della classifica. A Udine sarà, dunque, una sorta di spareggio per riemergere e dare più sicurezza alla graduatoria contro un avversario che ha fatto persino peggio dei rossoblu con 1 vittoria e 1 pareggio, conquistato nel turno prima della sosta sul campo del Sassuolo. Maran, forte della presenza del trascinatore Scamacca, leader dell’attacco rossoblu ma anche della nazionale Under 21, i grattacapi per il tecnico trentino arrivando dalla difesa che con i 15 goals incassati risulta una delle più battute in assoluto. Contro i friulani dovrebbe rientrare Zapata mentre è out Criscito e Sturaro è in via di ripresa, vicino al rientro. Per il Genoa la settimana si annuncia intensa, dopo il match di Udine ci sarà il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria, giovedì alle 17 e domenica altro scontro diretto a Marassi con il Parma. Nell’Udinese, Luca Gotti, pensa al tandem di attacco Lasagna-Okaka, in dubbio Pereyra. Fischio d’inizio alle 18.

I PRECEDENTI

Vittorie Udinese: 14

Pareggi : 7

Vittorie Genoa : 6