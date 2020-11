Autofiori, i cantieri previsti in settimana

Posted on

Altare. Problemi per la circolazione stradale in mattinata davanti alla sede della Iris ceramiche. Un camion è finito con le ruote in una cunetta ostruendo la viabilità. Ci è voluto diverso tempo per rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco Informazioni sull'autore del post Redazione See author's […]