Coronavirus, in Liguria 761 casi nell’ultimo giorno. Aumentano i decessi

Casi totali da inizio emergenza = 46.755 (+761) di cui 5.771 individuati da screening e 40.984 in pazienti sintomatici Attualmente positivi = 16.194 (-1250 ) 1410 (-28) in ospedale (di cui 120 in terapia intensiva / TI, +1) 14.544 in isolamento domiciliare (-1045)

Dettaglio 761 nuovi casi: Asl1: 87 (21 contatto di caso confermato, 64 attività screening, 2 settore sociosanitario) Asl2: 92 (20 contatto caso confermato, 70 attività screening, 2 settore sociosanitario) Asl3: 485 (101 contatto caso confermato, 341 attività screening, 43 settore sociosanitario) Asl4: 13 (6 contatto caso confermato, 7 attività screening) Asl5: 84 (20 contatto caso confermato, 64 attività screening) Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone Guariti = 28354 (+1982 )

Deceduti = 2207 (+29) Tamponi = 553.862 (+5.647) Ospedalizzati = 1410 (120 TI) Asl1 = 130 (15 TI) Asl2 = 182 (15 TI) San Martino = 371 (38 TI) Evangelico = 69 (8 TI) Galliera = 181 (7 TI) Gaslini = 10 Asl3 Villa Scassi = 185 (15 TI) Asl3 Gallino = 15 Asl4 = 117 (9 TI) Asl5 = 150 (13 TI) Attualmente positivi per residenza = 16.194IM = 1.651 (-84)SV = 1.683 (-64) GE = 9.570 (-931)SP = 2.267 (-96)Fuori regione = 299 (-33)Altro o in fase di verifica = 766 (-42) Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 13.130 Asl1 = 3.714 Asl2 = 1.870 Asl3 = 5.550 Asl4 = 1.247 Asl5 = 749