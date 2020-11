Imperia, il Comune lancia un bando per sostenere la creazione di nuove imprese

Il Comune di Imperia lancia il bando per la formazione, servizi di supporto e contributo per la creazione d’impresa

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente Avviso tutte le persone fisiche aventi i seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura:

Età maggiore di 18 anni,

Residenti e/o domiciliati in uno dei territori dell’Area di Cooperazione (http://interreg-maritime.eu/it/programma/area).

ricercano una occupazione (studenti, disoccupate e inoccupate)

hanno intenzione di avviare un’attività di impresa nelle filiere prioritarie del Programma (Turismo, Nautica, Energie rinnovabili, Biotecnologie) con sede principale in uno dei territori di competenza dei partner (Bastia, Ajaccio, Var/Alpi Marittime, province di Livorno, Grosseto, Imperia, Savona, La Spezia, Sassari)

QUALI SONO I BENEFICI PER CHI PARTECIPA

SESSIONI DI TUTORAGGIO COLLETTIVO (gennaio-marzo 2021): percorsi collettivi (fino a 60 ore)

SESSIONI DI COACHING ONE TO ONE (marzo-maggio 2021): percorsi individuali (fino a 30 ore) con coach esperti di creazione e sviluppo di impresa



TEMATICHE AFFRONTATE DURANTE LE SESSIONI:

Elaborazione ed ottimizzazione del Business Model/Business Plan attraverso diversi metodi (BM

Canvas, storytelling, intelligenza collettiva, …)

Approfondimento dello Studio di mercato

Analisi di marketing nelle filiere di interesse grazie al networking transfrontaliero

Assistenza alla creazione del piano di comunicazione

Gestione del programma di ricerca e sviluppo (R&S)

Amministrativa e fiscale

Legale e Contratti

Proprietà intellettuale

Selezione del personale

Accesso al credito e ai finanziamenti pubblici

Controllo di gestione

Sviluppo delle ITC e del software,

Accesso a piattaforme di innovazione

Riduzione dei rischi connessi ad una emergenza sanitaria (es. regolamentazione sulla pulizia e sanificazione dei locali, gestione degli aspetti logistici e del personale, sulla relazione con la clientela, certificazioni sanitarie e di qualità; etc)

SUCCESS PITCHING DAY (giugno 2021): partecipazione ad un evento internazionale per eventualmente presentare l’idea imprenditoriale ad investitori internazionali

PREMIO IN DENARO per la costituzione e l’avvio dell’attività, fino ad un massimo di € 6.000,00, per chi si iscrive al Registro Imprese entro il 31 maggio 2021. (vedi All.2 per le modalità di erogazione dei premi e le spese ammissibili)

PREMIO ULTERIORE fino ad un massimo di € 2.000,00 ai progetti e alle soluzioni imprenditoriali che hanno la capacità di prevenire e rispondere ai rischi che impattano sul sistema sanitario