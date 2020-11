Ok allo spostamento tra Arenzano e Cogoleto per la spesa

Posted on

Sindacalista della Cgil del Consiglio di Fabbrica della Cokitalia di Cairo Montenotte Apprendiamo che ci ha prematuramente lasciato Riccardo Aramini operaio e Sindacalista della Cgil del Consiglio di Fabbrica della Cokitalia di Cairo Montenotte. Riccardo attivista della Cgil ha dato un forte contributo come delegato per moltissimi anni” commenta in una la Cgil Savona. “Sono tanti i […]