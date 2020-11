Borghetto S.S. ragazzo di 23 anni arrestato per detenzione e spaccio di droga

Posted on

Le cause dell’incidente sono in via di accertamento Una donna, per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto che stava guidando finendo per capottarsi. E’ accaduto sulla Provinciale Carcare-Melogno. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare che hanno trasportato la conducente in codice giallo al San Paolo di Savona. […]