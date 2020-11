A12, auto in fiamme e traffico nel caos

Disagi al traffico sulla A12. E’ infatti chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco a causa di un auto andata in fiamme in una galleria dove è presente uno scambio di carreggiata. Lunghe code sono segnalate in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il carro attrezzi per rimuovere la carcassa del mezzo. Non si segnalano intossicati o vittime nel rogo.