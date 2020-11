Toti: “Obiettivo tornare zona gialla ai primi di Dicembre”

“Abbiamo bisogno del Natale: per riunire famiglie divise, per dare un refolo di sollievo ai nostri commercianti, per aiutare i nostri produttori agricoli, per i nostri ristoranti, le nostre pasticcerie. Insomma tutti coloro che con il Natale vivono”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“L’obiettivo è vedere scendere la diffusione del virus nei prossimi dieci giorni, vedere l’Rt sotto l’1%. Vedere calare la presenza di malati nelle corsie di ospedale e i pronto soccorso meno affollati (qualche segnale già c’è). Anche grazie alla collaborazione che per primi abbiamo messo in campo con i medici di famiglia, che stanno diventando parte fondamentale della nostra risposta al Covid.

Siamo intervenuti con molte misure prima ancora che lo facesse il Governo e ora la nostra regione, prima di molte altre, vede un po’ di luce all’orizzonte. Appena i numeri saranno quelli che vi ho detto chiederò immediatamente al Governo di far uscire la Liguria dalla zona arancione. Il mio obiettivo è riuscirci dai primi giorni di dicembre, o magari anche prima”.