Consiglio regionale, la leghista Mabel Riolfo subentrata ad Alessandro Piana: porterò avanti le istanze del territorio con il massimo impegno

Posted on

“Cresciamo- dice Toti- certo magari in Italia c’è qualche regione che cresce di più, ma di sicuro non si ritrova nella nostra drammatica situazione infrastrutturale”. Dati scelti in modo totalmente arbitrario per negare ancora una volta la realtà”, così il presidente della Regione Liguria ha commentato le cifre fornite dalle opposizioni sul bilancio ligure. “Sul […]