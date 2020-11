Coronavirus, Toti: “50-60% delle specialità mediche in Liguria è chiuso a causa della seconda ondata di covid”

Durante il consiglio Regionale straordinario di oggi, chiesto dalle opposizioni per fare il punto sulla situazione sanitaria in regione, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha detto che: “Ad oggi il 50-60% delle specialità mediche in Liguria è chiuso a causa della seconda ondata di covid.Resta aperto l’emergenza-urgenza, tutto l’indifferibile oncologico, neurologico, cardiologico e tutto quello che ne consegue. Ad oggi abbiamo 100 terapie intensive e 1.450 posti letto dedicati alle medio basse terapie covid, se dovessimo arrivare a 2000 saremmo in una situazione di gravissima difficoltà nel garantire qualcosa che va appena oltre l’indifferibile. Mi auguro che la curva dell’Rt ci consenta di non superare i 1.600 posti letto covid”, ha detto Toti.