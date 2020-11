Una petizione su Change.org in favore del punto nascite del “Santa Corona” di Pietra Ligure

“Il punto nascite è di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio che vive una carenza cronica dal punto di vista infrastrutturale e nel quale, quindi, è ancora più importante avere una sanità territoriale diffusa”. Con queste parole è stata lanciata una petizione su Change.org per salvare il punto nascite del “Santa Corona” di Pietra Ligure. In poche ore la raccolta firme ha superato quota 2000. Dal 9 novembre il punto nascite è stato infatti accorpato a quello del San Paolo di Savona in via emergenziale e temporanea.

