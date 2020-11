Coronavirus, la Procura di Genova verifica i dati forniti dalla Regione al Ministero: possibile caduta della Liguria in zona arancione?

Sono in corso verifiche da parte della Procura di Genova per chiarire i dati la Regione ha inviato al Ministero della Salute sulla cui base è stata decisa la collocazione della Liguria in zona gialla. Al momento non c’è nessuna ipotesi di reato ma si tratta di una indagine di tipo conoscitivo.Come annunciato dal Premier Conte, la nuova geografia del COVID in Italia potrà essere modificata in qualsiasi momento in base al miglioramento o peggioramento dei 21 parametri che determinano la collocazione di una zona in una fascia piuttosto che in un’altra. Non è escluso, quindi, come annunciato dal alcune testate nazionali, che la Liguria passi da gialla ad arancione, ma ogni decisione verrà adottata non prima di lunedì o martedì