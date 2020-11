Genova, premi e sconti in cambio delle bottiglie di plastica: eco raccoglitori in quattro quartieri

Sono entrati in funzione quattro nuovi eco raccoglitori a Genova, a cominciare da piazza Paolo da Novi, nel quartiere Foce, creando un piccolo esercito “green” che invaderà pacificamente i diversi municipi genovesi. Gli altri eco-raccoglitori si trovano in: via Brin a Certosa (uscita metropolitana), in piazza Pestarino zona via Bologna nel quartiere di San Teodoro e a Quinto in piazzale Rusca; entro breve saranno individuati otto punti in città dove ne saranno installati altri entro la fine dell’anno.



In poche semplici mosse, i cittadini conferendo bottiglie e flaconi in plastica accumulano punti in cambio di premi e sconti da parte delle attività del territorio che hanno aderito al progetto, con buoni per la mobilità sostenibile, biglietti Amt, sconti sugli alimentari e dal parrucchiere: qui l’elenco dei premi già disponibili. Per ogni bottiglia o flacone conferito si ottiene un punto, per la gestione di alcuni premi è stata anche realizzata l’App PlasTiPremia per i dispositivi Ios e Android.

Il progetto “PlasTiPremia” è una nuova iniziativa per incentivare la raccolta differenziata, nata grazie alla collaborazione tra AMIU, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Genova, ILC (Istituto Ligure per il Consumo) che riunisce tutte le associazioni dei consumatori e COREPLA, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e il patrocinio della Regione Liguria.

«E’ un primo passo straordinario che mette insieme più cose: smaltire le plastiche attraverso comportamenti virtuosi che aiutano l’ambiente e per cui viene anche riconosciuta una premialità ai cittadini. In questo modo, tutelando l’ambiente si sostiene anche il piccolo commercio di vicinato, la mobilità sostenibile, la cultura, la salute e il tempo libero. Così incentiviamo le buone pratiche come la raccolta differenziata e diamo una mano alla nostra economia», ha dichiarato il Presidente della Liguri Giovanni Toti.

Aggiunge Furio Truzzi, Presidente dell’Istituto Ligure del Consumo: «Oggi sono operative 4 macchine e il totale presto arriverà a 12, grazie anche al nostro contributo di 24.000 euro destinato a finanziare l’iniziativa, utilizzando una parte dei Finanziamenti del Ministero dello Sviluppo Economico messi a disposizione dalle associazioni dei consumatori dalla Regione Liguria».