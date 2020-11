Un dramma nel dramma quello di una famiglia genovese. Lui muore per COVID a 86, lei non regge al dolore e si toglie la vita. E’ accaduto nel quartiere genovese di Castelletto. La donna, di 80 anni, si è lanciata dalla finestra morendo sul colpo, ventiquattr’ore dopo la morte del marito avvenuto all’ospedale San Martino. Sul posto è arrivata una ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare la morte della donna. Sul posto anche il 118 e i carabinieri.