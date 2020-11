Le parole di Toti sugli anziani scatenano polemiche. M5S: “Chieda perdono”, CGIL: “Parole agghiaccianti”

Le parole del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sugli over 60 hanno scatenato polemiche da ogni parte. Il capogruppo in regione del M5 Fabio Tosi ha dichiarato: “Il presidente Toti chiarisca esattamente cosa intende, nel suo post odierno, con: “persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”, cosa poi effettivamente fatta dal Governatore. “Toti chieda umilmente perdono: ha offeso il concetto stesso della nostra società e noi tutti che facciamo tesoro dei nostri anziani: la saggezza, l’esperienza, l’amore che hanno per le giovani generazioni sono inestimabili. Rifiutiamo l’immagine di un Governatore che dovrebbe avere a cuore tutti i cittadini e invece, evidentemente vittima dei deliri di onnipotenza, ha dato voce a un concetto così deplorevole”, ha detto Tosi.

Il Pd ha detto: “Ci sono frasi che non sono interpretabili ed errori che non sono correggibili. Non è questione di contesto. Il Presidente della Liguria Giovanni Toti ha definito oggi le persone anziane della Liguria “improduttive”, e quindi inutili. Il Presidente della Liguria ha, di fatto, detto che se non ci fossero le persone anziane, che sono quelle che si ammalano e muoiono di più, il Covid-19 non sarebbe poi questo grande problema, perché basterebbe segregarle e le persone “produttive” potrebbero continuare tranquillamente a vivere come se l’epidemia non ci fosse. I goffi e tardivi tentativi di precisare il suo pensiero non fanno altro che aumentarne la gravità. Nella regione più anziana d’Italia il Presidente, che è anche, per sua scelta, assessore alla sanità, pensa di fatto che tanto muoiono solo gli anziani. Come se fossero una categoria sacrificabile: insomma poco importa se muore chi tanto, secondo lui, non produce più. Pensa che la fragilità sia una colpa e che non servano maggiori cure e più interventi, ma l’abbandono a una condizione di solitudine e di stimmate”.

Si è espressa anche la CGIL:”Le esternazioni del Presidente Toti via social sono agghiaccianti. Nonostante il Presidente abbia cercato di fare marcia indietro, resta l’amarezza per tanta crudele superficialità che purtroppo non si limita a un tweet ma ad un’idea di fondo, ossia che gli anziani possano essere sacrificati. E’ di questi giorni la notizia che la Regione vuole inserire i malati di COVID nelle rsa. E’ la prova della considerazione che il Presidente ha delle persone anziane. Dopo mesi in cui in Liguria non è stato fatto niente per la sanità, il Presidente ora vorrebbe mitigare il problema con la contrapposizione tra generazioni,ma non è così che si risolvono i problemi, vergogna Presidente!