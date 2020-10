Genova, e’ Daniele Asso il vincitore dell’Oscare delle emergenze

È il genovese Daniele Asso il vincitore dell’Oscar delle emergenze. L’infermiere del San Martino e operatore del 118 l’estate scorsa aveva guidato via telefono il parto di una mamma che ha dato alla luce in casa il suo bimbo. In Regione avevamo subito premiato la sua grande professionalità e oggi Daniele è il primo italiano ad aver ricevuto dall’International Academy of Emergency Dispatch (IAED) uno dei riconoscimenti più prestigiosi per gli operatori che si distinguono nella gestione di una chiamata di soccorso. “Bravo Daniele, simbolo dei tanti lavoratori della sanità ligure, che si stanno distinguendo anche in questa emergenza per il loro straordinario impegno”. Lo ha reso noto il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

La foto è datata ottobre 2019