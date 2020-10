Sabato Linea Verde Life dedica puntata a Genova

Sabato 31 ottobre alle ore 12,20 su Rai Uno andrà in onda una puntata dedicata a Genova di Linea Verde Life, il programma incentrato sulla sostenibilità urbana e l’Italia virtuosa.

La trasmissione, condotta da Marcello Masi e Daniela Ferolla, mostrerà molteplici aspetti della città: dagli innovativi sistemi di monitoraggio per la sicurezza del Ponte San Giorgio alla collaborazione fra IIT e Acquario di Genova, dalle politiche sostenibili del Porto di Genova a Certosa e al suo splendido Risseu, dalla funicolare simbolo di mobilità sostenibile ai buoni consigli di benessere della Farmacia di Sant’Anna; e poi la bellezza di Villa Durazzo Pallavicini, le Terme di Acquasanta, angolo di pace e di cura di sé, le meraviglie dei vicoli e del cibo di strada genovese.

“Siamo molto soddisfatti dello spazio di visibilità che Linea Verde Life offre alla nostra città – commenta l’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Laura Gaggero – Il taglio del programma permetterà di vedere tanti aspetti anche poco noti della città e dei suoi punti di forza, accostando bellezza, cultura e innovazione e mostrando Genova al suo meglio: una città che si può vivere con esperienze diversificate e sempre sostenibili. Su questo tema stiamo lavorando molto come Amministrazione e insieme ai nostri stakeholder, non a caso Genova è capofila a livello europeo del progetto URBACT Tourism Friendly Cities. Innovazione e sostenibilità sono due aspetti che non si possono scindere, come dimostra la storia della città e come racconterà efficacemente questa trasmissione”.

Le riprese sono state realizzate con il supporto della Direzione Marketing Territoriale e Promozione della città del Comune di Genova, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission.

La puntata resterà disponibile su Rai Play alla pagina web www.raiplay.it/programmi/lineaverdelife