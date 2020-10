Coldiretti: “Buon lavoro alla nuova Giunta regionale e al Vicepresidente e Assessore all’agricoltura caccia e pesca”

Il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa: “Auguriamo buon lavoro alla nuova Giunta regionale e in particolare al Vicepresidente e Assessore all’agricoltura caccia e pesca, Alessandro Piana”.

“Riteniamo che i prossimi 5 anni saranno fondamentali per impostare e realizzare le strategie più adatte per portare su un percorso di crescita stabile e duraturo la nostra agricoltura e pesca. Come Coldiretti siamo, fin da subito, disponibili a collaborare con proposte concrete e realizzare progetti sinergici, affinché si possano superare ostacoli e rallentamenti che in passato non hanno permesso alla Liguria di essere terra prospera e fiorente come meritava, e ai quali si sono sommate, nell’ultimo periodo tutte le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria, che hanno pesantemente colpito le nostre imprese“.

“Il potenziale della nostra agricoltura e pesca, sia dal punto di vista ambientale, economico e sociale, è grandissimo e siamo convinti che se supportate e valorizzate come si deve, possano rappresentare un volano importante per il rilancio dell’intera economia e dell’ occupazione del nostro territorio”.