Coronavirus, record di contagi in Liguria: 1127 in un giorno

Casi totali da inizio emergenza = 24.597 (+1.127) di cui 2.834 individuati da screening e 21.763 in pazienti sintomatici Attualmente positivi = 12.119 (+321) 882 (+48) in ospedale (di cui 45 in terapia intensiva / TI, -1) 6.075 in isolamento domiciliare (+467)

Dettaglio 1.127 nuovi casi: Asl1: 68 (30 contatti caso confermato, 38 attività screening) Asl2: 25 (12 contatto caso confermato, 13 attività screening) Asl3: 877 (1 rientro da viaggio, 362 contatto caso confermato, 479 attività screening, 35 settore sociosanitario) Asl4: 27 (12 contatto caso confermato, 15 attività screening) Asl5: 130 (39 contatto caso confermato, 81 attività screening, 10 settore sociosanitario) Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Guariti non più positivi = 10.760 (+792 ) Alisa precisa che l’incremento del valore deriva dal recepimento della circolare del Ministero della Salute riguardante “le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”: non è più necessario il doppio tampone per confermare la guarigione, ne è previsto uno Deceduti = 1.718 (+14) Tamponi = 418.646 (+6.357) Ospedalizzati = 882 (45 TI) Asl1 = 64 (3 TI) Asl2 = 72 (3 TI) San Martino = 257 (12 TI) Evangelico = 44 (5 TI) Galliera = 139 (7 TI) Gaslini = 19 Asl3 Villa Scassi = 147 (7 TI) Asl4 = 73 (2 TI) Asl5 = 67 (6 TI) Attualmente positivi per residenza = 12.119IM = 761 (-48)SV = 1.072 (-50) GE = 8.064 (+361)SP = 1.365 (+51)Fuori regione = 274 (+9)Altro o in fase di verifica = 613 (-12) Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 5.559 Asl1 = 902 Asl2 = 1.745 Asl3 = 1.613 Asl4 = 586 Asl5 = 713