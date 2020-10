Coronavirus, Toti: “Mi auguro che stavolta arrivi subito il ristoro delle attività maggiormente colpite”

Nel punto serale, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato la difficile situazione sanitaria: “Alcune misure di contenimento erano evidentemente indispensabili, alcune altre le Regioni avevano proposto e richiesto soluzioni alternative e anche diverse per affrontare questa nuova ondata con la consapevolezza che nell’ultimo periodo sono state prese di mira le stesse categorie commerciali e con la necessità di adeguare l’approccio per un’ondata pandemica che non si presenta esattamente come quella precedente ma per numeri molto imponente e non per gravità. Altre misure richieste dalle Regioni riguardavano l’individuazione delle cosiddette “catene di contagio”. Sui risarcimenti alle attività colpite dal Dpcm: “Mi auguro che stavolta, e sottolineo stavolta perché in passato così non è stato arrivi subito il ristoro delle attività maggiormente colpite”.