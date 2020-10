Savona, vertice in Prefettura del Comitato Ordine e Sicurezza. Il presidente della Provincia Olivieri: “Non abbassiamo l’attenzione”

Il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri ha partecipato al Comitato Ordine e Sicurezza convocato dal Prefetto di Savona relativamente all’attuale situazione emergenziale.

Presenti il Prefetto, il Questore, i Comandi della Forze dell’Ordine, i Vertici dell’ASL, il Presidente della Provincia e i Sindaci di Savona e Albenga.

Tema dell’incontro il confronto sulle modalità per dar seguito alla normativa emergenziale vigente, in particolare il DPCM del 18 ottobre e l’Ordinanza 72 di Regione Liguria, e la tutela delle Comunità del territorio.

“Ho appena partecipato insieme ai Sindaci di Savona e Albenga al Comitato Ordine e Sicurezza convocato dal nostro Signor Prefetto. In questo contesto ci siamo tutti potuti confrontare con il Prefetto, il Questore, i Comandi della Forze dell’Ordine, i Vertici dell’ASL, circa l’attuale situazione”. Lo ha dichiarato il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

“Quello che ci viene evidenziato e che risulta opportuno e fondamentale per parte nostra nella guida delle nostre Comunità è di far comprendere per quanto possibile come sia quanto mai necessario in questo momento non lasciar abbassare l’attenzione coordinarci al meglio con le nostre attività produttive e gli esercizi tutti per dare concreto seguito alla normativa emergenziale vigente, in particolare DPCM 18 ottobre e Ordinanza 72/2020 di Regione Liguria. Sono e restiamo per tutto quanto utile e opportuno a disposizione per confrontarci e agire insieme e al meglio per la tutela delle nostre Comunità e del nostro Territorio”.