Arboscello (PD) su nuova Giunta regionale: “Nessun savonese presente, il territorio viene considerato di serie B”

Roberto Arboscello, consigliere PD, commenta le nomine della nuova Giunta regionale: “Il Presidente della Regione Toti, dopo settimane di trattative ha finalmente ufficializzato i componenti della sua giunta. Come consigliere regionale e come Partito Democratico Savonese non possiamo fare a meno di notare che nella nuova composizione della Giunta non è presente nemmeno un esponente della provincia di Savona. Nel nuovo esecutivo di Toti che governerà la Liguria non c’è nessun savonese”.

“Non partiamo bene, il territorio di Savona – fondamentale per l’economia, il lavoro e le politiche della nostra Regione – non è adeguatamente rappresentato. Ci meravigliamo che l’Assessore uscente Mai e gli altri esponenti del centrodestra eletti in Consiglio non siano indignati di questa scelta. Genova, Imperia e La Spezia sono rappresentate, mentre Savona viene considerato un territorio di serie B”. Un accentramento di potere, che privilegia altri territori a discapito di Savona, che preoccupa maggiormente se consideriamo la situazione di emergenza sanitaria che anche la nostra Provincia sta attraversando”.

” La delega alla Sanità rimane nelle mani del Presidente e nella sua giunta non ci sarà nessun nostro rappresentante territoriale a dialogare con lui. Per queste ragioni, da parte mia, dichiara Arboscello, da martedì quando verrà insediato il Consiglio Regionale, l’opposizione sarà ancora più dura e attenta. Come farmacista, che vive quotidianamente i disagi del sistema sanitario ligure, come rappresentante della Provincia di Savona, considerata ultima ruota del carro in Liguria”.