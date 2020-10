Finale, soddisfazione per la partecipazione del Comune alla 57^ edizione del TTG Travel Experience

Si è conclusa con grande soddisfazione la partecipazione del Comune di Finale Ligure alla 57^ edizione del TTG Travel Experience, importante appuntamento che ha visto per la prima volta la presenza della Città di Finale al workshop di Rimini con uno stand all’interno del Padiglione Liguria.

La Città di Finale Ligure ha così inaugurato la stagione autunnale con un primo importante appuntamento: la partecipazione alla manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Tante le novità presentate a Rimini dal Comune di Finale Ligure: dall’innovativa strategia di marketing turistico, che ha guidato il successo della destinazione nella appena passata stagione estiva, alla guida per la promozione del territorio nelle versioni italiano ed inglese, al nuovo e innovativo portale VISITFINALELIGURE.IT, contenitore di informazioni, suggestioni, idee ed esperienze per vivere e far vivere al meglio il finalese. Il workshop, in programma dal 14 al 16 ottobre u.s., si è concluso con oltre mille espositori distribuiti su 15 padiglioni.

Dall’esplosione della pandemia è stato il primo appuntamento fisico nel mondo per il turismo.

Un´edizione concreta e dal piglio innovativo. Per il turismo, che fa della caratteristica ´umana´ uno dei suoi capisaldi, i commenti delle aziende presenti a TTG Travel Experience 2020 sintetizzano una grande soddisfazione. La manifestazione si è confermata vero e proprio cuore pulsante del settore, l´unico marketplace dove gli operatori turistici hanno potuto incontrarsi e confrontarsi dopo lo stop imposto dalla pandemia a livello globale. TTG è infatti stato il primo evento fisico a livello internazionale del 2020, e da qui il settore ha lanciato concreti segnali di riprogettazione per quello che sarà il turismo degli anni a venire.

Un’edizione dunque molto attesa, di forte impatto emozionale anche e soprattutto in un momento economico complesso come l´attuale. Dinamica nella proposta, con gli espositori che hanno raccontato città, territori ed esperienze come mai prima. Popolata, con una calorosa risposta di presenze professionali, con operatori desiderosi di ritrovarsi e una piattaforma digitale – dedicata ai buyer di Paesi dai quali era problematico raggiungere l´Italia, tramite la quale è stato garantito il matching con gli espositori. Tutto ciò in piena sicurezza, nel totale rispetto delle norme governative, seguendo il protocollo #safebusiness.

“E’ stata una grande soddisfazione partecipare per la prima volta ad una fiera tanto importante per il comparto turistico italiano e mondiale – afferma Claudio Casanova, Assessore al Turismo della Città di Finale Ligure – un’occasione imperdibile per confrontarci con i professionisti del settore, incontrare le agenzie di viaggio e gli operatori interessati al nostro territorio, per far loro comprendere l’unicità e l’autenticità del finalese, soprattutto in un anno così particolare, unico e difficile come questo 2020 segnato dall’epidemia di Covid-19”. Rientriamo soddisfatti per il riscontro molto positivo dei tanti operatori con i quali siamo stati in contatto sul valore della Destinazione Finale Ligure e sul lavoro di posizionamento sul mercato italiano ed internazionale e con la conferma che l’interesse del mercato è tutto orientato sul turismo eperienziale e che pertanto l’impostazione strategica che stiamo dando alla promozione è corretta. Dal confronto con le altre destinazioni è d’altra parte emersa la consapevolezza che l’impegno per i mesi ed anni a venire sarà soprattutto sulla costruzione di un “prodotto” sempre più unico, fruibile e competitivo sui mercati.