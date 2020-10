Il ricordo di Vanni Oddera per veronica morta a 19 anni per leucemia: “Sei volata via, ma rimarrai per sempre nel mio cuore”

“Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intorno a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica”.

Sono le parole di Vanni Oddera, campione del mondo di freestyle motocross, che in questo modo ha ricordato Veronica Franco, la ragazza di 19 anni conosciuta durante una delle sue iniziative di mototerapia, mancata a causa della leucemia con cui era salita sul palco della trasmissione di Canale 5 “Tu si che vales”, cantando la celebre “Hallelujah” di Leonard Cohen.