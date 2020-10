Coronavirus, Bassetti: “Qualcuno pensa che generare panico e paura serva a invertire l’andamento dei contagi”

“Ora che qualcuno ci ha detto che avremo un lockdown totale a Natale, vi sentite meglio?” Lo ha affermato il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova. “Qualcuno pensa che generare panico e paura serva a invertire l’andamento dei contagi. Io non credo sia la giusta strategia. L’andamento dei contagi si può ancora invertire rispettando le regole e pensando che ognuno di noi deve fare la sua parte. Tutti siamo importanti. Ricordatevelo sempre. Soprattutto quando dovete mettervi la mascherina, quando dovete distanziarvi, quando dovete lavarvi le mani, quando dovete vaccinarvi, quando dovete stare a casa se non state bene e quando non dovete venire al pronto soccorso se non state male.Solo così ce la faremo. Tutti insieme senza eccezioni”, ha concluso.