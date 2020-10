Calcio, lo Spezia resiste un tempo a San Siro poi è solo Milan

Il Milan supera lo Spezia nel secondo tempo dopo una prima frazione in cui i liguri hanno tenuto, sfiorando il vantaggio al 21′ con un quasi autogoal di Calabria. Alla mezz’ora esce per un problema muscolare Galabynov e per lo Spezia la partita è in salita. al 57′ punizione di Chalanoglu e rete di Leao, il raddoppio al 76′ con un’azione personale di Hernandez, il tris due minuti dopo ancora con Leao che sfrutta una sponda di Kessiè. I rossoneri volano in testa alla classifica insieme all’Atalanta a punteggio pieno. Per lo Spezia nessun rimpianto.

MILAN-SPEZIA 3-0

RETI: 57′ Leao, 75′ Hernandez, 78′ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo; Krunic (59′ Bennacer), Tonali (59′ Kessié); Saelemaekers, Diaz, Leao (83′ Maldini); Colombo (46′ Calhanoglu). Allenatore Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega (78′ Mora), Ricci (59′ Agudelo), Maggiore; Verde (59′ Acampora), Galabinov (33′ Piccoli), Gyasi (78′ Bartolomei). Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Serra di Torino.