The Ocean Race farà tappa a Genova

The Ocean Race avrà come tappa finale Genova! Lo annuncia il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Per il suo primo debutto in Italia, la più famosa regata velica intorno al mondo ha scelto la Liguria: “Sarà una vetrina eccezionale per la nostra terra, soprattutto in un momento complesso come questo”.

⚓️337 mila visitatori

⚓️35 mila società ospiti

⚓️125 mila spettatori il giorno della finale

⚓️654 milioni di dollari di sponsorizzazioni

Ecco gli straordinari numeri dell’Aia, in Olanda, la tappa d’arrivo della scorsa Ocean Race. E Genova si sta già preparando per cogliere al volo questa e tutte le opportunità di crescita.