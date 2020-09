Spotorno, il sindaco Fiorini: ” La decisione della Svizzera causa conseguenze disastrose sulle strutture turistiche nel nostro Comune”

Abbiamo appreso della decisione delle autorità Svizzere di introdurre l’obbligo della quarantena per le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato per più di 24 ore in Liguria“. Lo afferma il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini.

“La decisione sta avendo conseguenze disastrose sulle strutture turistiche nel nostro Comune, già fortemente provate dal periodo di lock-down primaverile e dai problemi della viabilità in estate. Questo è un periodo dove tradizionalmente le presenze provenienti dalla Svizzera sono consistenti e quindi la decisione della Sanità Pubblica Svizzera sta avendo un impatto particolarmente negativo con centinaia di disdette“.

“Crediamo che la decisione sia maturata su dati disomogenei riferiti a territori anche lontani fra loro, in particolare la provincia di Savona e tutta la Riviera di ponente sono ben al di sotto dei livelli di attenzione, con soli 21 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni (dati Alisa)“.

“In virtù di questi dati chiediamo di tornare sulla decisione, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, e ripristinare quindi la libera circolazione turistica tra i nostri Paesi“.