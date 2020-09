Coronavirus, Toti: “I dati sono in miglioramento”

“Dalle prime notizie che mi arrivano stamattina dalle nostre Asl, i dati covid sono in miglioramento, con 73 positivi su 2760 tamponi, di cui 38 in Asl 3, segno che le misure di contenimento del virus stanno dando i loro frutti”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “La scelta di mettere la mascherina obbligatoria in alcune zone non è stata presa per penalizzare il centro storico di Genova, ma per tutelarlo. Monitorando e tracciando costantemente i casi abbiamo ritenuto che fosse meglio mettere questa misura precauzionale per la salute dei cittadini piuttosto che arrivare a ridurre l’orario delle nostre attività. Perché se dobbiamo imparare a convivere con il virus la strada è proprio questa: non smettere di far vivere la nostra città ma trovare il modo di andare avanti in sicurezza. Solo rispettando le regole possiamo lavorare insieme per tornare alla normalità”, ha poi concluso.