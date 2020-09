Calcio, per il Genoa vittoria facile sul Crotone

Partita già finita dopo 9′. Il Genoa chiude il match in apertur e poi amministra segnando altre due reti e chiudendo sul 4-1 con il neopromosso Crotone. Al 6′ va a segno Destro su assist di Ghiglione dopo un errore difensivo di Mazzotta, tre minuti dopo, Pandev in contropiede raddoppia con un pallonetto. Il Crotone si scuote e trova il 2-1 con Rivière ma Zappacosta al 34′ ristabilisce le distanze. Nella ripresa Piaca trova il 4-1 in diagonale al 75′.

GENOA-CROTONE 4-1

RETI: 7′ Destro, 9′ Pandev, 28′ Riviere, 34′ Zappacosta, 75′ Pjaca.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager (85′ Melegoni), Badelj (68′ Radovanovic), Zajc (76′ Behrami), Zappacosta (76′ Czyborra); Destro, Pandev (67′ Pjaca). All. Maran.

CROTONE(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Zanellato (58′ Eduardo), Cigarini (85′ Gomelt), Messias, Mazzotta (46′ Rispoli); Simy (89′ Dragus), Riviere (58′ Kargbo). All. Stroppa.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

NOTE: ammoniti Molina, Mazzotta, Zappacosta, Zajc, Pandev, Ghiglione.

Foto: F.C. Crotone