S.Stefano Magra: truffe polizze assicurative on line: otto denunce

E’ di otto persone denunciate tra Napoli e Caserta il bilancio dell’inchiesta condotta dalla Municipale di S.Stefano Magra per una serie di truffe perpetrate attraverso false assicurazioni auto stipulate online. L’indagine era cominciata nel 2018 dopo la denuncia di due cittadini che avevano dichiarato di aver pagato il premio assicurativo ad una compagnia on line senza però aver ricevuto il contrassegno e scoprendo che il veicolo non era stato assicurato. L’ammontare delle truffe si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro, le vittime dopo aver saldato il premio non ricevevano il contrassegno o lo ricevevano falso.