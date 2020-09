Coronavirus, drastico calo dei contagi in Liguria nelle ultime 24 ore: solo 40

Casi totali da inizio emergenza = 12.171 (+40) di cui 1.649 individuati da screening e 10.522 in pazienti sintomatici Attualmente positivi = 2.529 (+16) 150 (+1) in ospedale (di cui 15 in terapia intensiva / UTI, +2) 1.208 in isolamento domiciliare (+34) Nuovi positivi: 8 Asl1 (5 contatto caso confermato, 3 attività screening) 21 Asl3 (13 contatto caso confermato, 8 attività screening) 11 Asl5 (3 contatto caso confermato, 8 attività screening) Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Guariti non più positivi = 8.056 (+21) Deceduti = 1.586 (+3) Tamponi = 275.505 (+2.295) Ospedalizzati: Asl1 = 8 Asl2 = 8 (1 UTI) San Martino = 16 (6 UTI) Galliera = 20 Gaslini = 10 Villa Scassi = 2 Asl4 = 5 Asl5 = 81 (8 UTI) Attualmente positivi per residenza:IM = 125 (+3)SV = 213 (-4)GE = 1024 (+4)SP = 879 (+5)Fuori regione = 95 (-1)Altro o in fase di verifica = 193 (+9) Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.974 Asl1 = 88 Asl2 = 195 Asl3 = 728 Asl4 = 131 Asl5 = 832